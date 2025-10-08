تقدم 5 أشخاص بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب بشمال سيناء

تقدَّم 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، بمستندات ترشحهم لانتخابات مجلس النواب إلى اللجنة المُشكَّلة لاستقبال الطلبات بمحكمة شمال سيناء الابتدائية.

وتقدَّم بهذه الطلبات كلٌّ من: أحمد القصلي، عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم، عن الدائرة الأولى، وموسى عكيرش، عن حزب الجبهة الوطنية، رمز السيارة، عن الدائرة الثانية، وسامي كامل، مستقل، رمز الصقر، عن الدائرة الثانية، وصالح أبو رياش، مستقل، رمز الأسد، وسامح الطيار، مستقل، رمز التمساح، عن الدائرة الأولى.

وتستمر اللجنة في تلقي الطلبات لمدة 8 أيام متتالية اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، على أن يتم استقبال المرشحين يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في الثانية ظهرًا.