الاستخبارات التركية توقف متهما بإخفاء محام باع معلومات لجواسيس الموساد

ألقى جهاز الاستخبارات التركي القبض على عثمان تشيليك، بعد أن تبيّن أنه قام بإخفاء المحامي طغرل هان ديب، الذي كان يبيع معلومات مقابل المال لأشخاص يعملون لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، الأربعاء، نفذت الاستخبارات التركية، عملية مشتركة بالتعاون مع النيابة العامة وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول.

وخلال العملية، تم توقيف عثمان تشيليك، الذي تبيّن أنه صاحب المنزل الذي كان يختبئ فيه المحامي طغرل هان ديب، الذي زوّد محققين يعملون لصالح إسرائيل بمعلومات مقابل المال.

وتم القبض على تشيليك، بالقرب من مكتب ديب، وبدأت بحقه إجراءات قانونية بتهمة "إيواء مجرم".

وفي 3 أكتوبر أكدت مصادر أمنية تركية للأناضول، تمكن جهاز الاستخبارات التركي من توقيف المتهم المحامي "طغرل هان ديب"، في إسطنبول، إثر بيعه معلومات لمحققين يتجسسون لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وتم توقيف ديب، خلال عملية مشتركة نفذتها الاستخبارات التركية، مع النيابة العامة، وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، أوقفت خلالها المتهم "سركان تشيتشك".

وذكرت المصادر أن ديب، كان أحد الأشخاص الذين استعان بهم سركان تشيتشك، عميل الموساد.

كما تبيّن أن ديب، لم يتعاون مع تشيتشك فقط، بل عمل مع العديد من المحققين ممن يتجسسون لصالح الموساد، ومن بينهم موسى كوش، الذي سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 19 سنة بعد إدانته بالعمل لصالح إسرائيل.

وكشفت التحقيقات أن ديب، كان يساعد المحققين في الحصول على بيانات شخصية من السجلات العامة مقابل منافع مالية، وأنه أنشأ نظام استعلام غير قانوني يبيع عبره المعلومات التي يجمعها للمحققين.

واتضح أن المحققين الذين تعاونوا مع ديب، كانوا يعرضون هذه المعلومات على جهاز الموساد الإسرائيلي ويستخدمونها في أنشطة التجسس.

والجمعة الماضي، نفذت الاستخبارات التركية عملية مشتركة باسم "ميترون" مع النيابة العامة وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول. وأسفرت عن توقيف المدعو سركان تشيتشك، وذلك إثر ثبوت عمله لصالح الموساد الإسرائيلي، بحسب مصادر أمنية.

ووفقا لمعلومات جمعها جهاز الاستخبارات التركي، تبيّن أن تشيتشك، كان على صلة بالمدعو فيصل رشيد، أحد عناصر المركز الإسرائيلي للعمليات عبر الإنترنت.

وأظهرت المعلومات أن تشيتشك، وافق على تنفيذ أنشطة تجسسية لصالح رشيد، تستهدف ناشطا فلسطينيا معارضا للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، مقابل المال.