رئيسة المفوضية الأوروبية: نستعد لفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي فرض حتى الآن خمس حزم من العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وهو يستعد حالياً للموجة التالية من هذه العقوبات التي تهدف إلى شل موارد روسيا واقتصادها.

وأدانت فون دير لاين - في بيان صحفي صدر عقب اجتماعها ليلة أمس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف - الهجوم الصاروخي على محطة للسكك الحديدية في "كراماتورسك" الواقعة شرقي أوكرانيا، والتي كانت تٌستخدم لإجلاء المدنيين من مناطق القتال، وقدمت تعازيها الحارة لأسر الضحايا وجميع من فقدوا أحباءهم.

وأضافت فون دير لاين، حسبما جاء على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية صباح اليوم السبت، أن صادرات روسيا من السلع انخفضت بسبب العقوبات بنسبة 71% تقريبًا وبلغ معدل التضخم حوالي 20%، كما أن ثقة الشركات في روسيا عند أدنى مستوى لها منذ عام 1995.. وتابعت "يغادر أفضل وأذكى العقول البلاد، مع أكثر من 700 شركة خاصة، كما جمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل 225 مليار يورو من الأصول الروسية الخاصة في دولنا منذ بداية الحرب، وسوف ينتهي الأمر بروسيا إلى أن تتخلف في التقدم الاقتصادي والمالي والتكنولوجي، بينما ستتجه أوكرانيا نحو مستقبل أوروبي".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يرسل الأسلحة إلى أوكرانيا، وقد خصص مليار يورو من مرفق السلام الأوروبي لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معدات عسكرية على نطاق غير مسبوق وسلوفاكيا مثال ساطع على ذلك.. مضيفة "إننا نعزز مساعدتنا المالية لأوكرانيا.. واليوم، نقدم 1 مليار يورو من الدعم ويتكون هذا المبلغ من ثلاث حزم مالية مختلفة، ونقوم حالياً بتحويل 120 مليون يورو لدعم الميزانية وسنوفر 330 مليون يورو من حزمة الطوارئ الخاصة بنا الآن، ونعمل على تسريع النصف الثاني من حزمة المساعدة المالية الكلية بمبلغ 600 مليون يورو".

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية قائلة "نحن مع الأوكرانيين وهم يلتمسون اللجوء داخل حدودنا، ونتأكد من حصولهم على السكن والمدارس والرعاية الطبية والعمل، وسنعقد مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، حدثًا رفيع المستوى في بولندا لإعلان التبرعات إلى أوكرانيا، ونطلق على حملتنا (قف من أجل أوكرانيا)".