احتفل بابا الفاتيكان فرنسيس، في يوم السبت المقدس، بعيد الفصح الاحتفالي إحياء لذكرى قيامة يسوع المسيح بكاتدرائية القديس بطرس في روما.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن حشدا من حوالي 8 آلاف شخص حضروا الاحتفال.



وأدان البابا في عظته "الظلم المتفشي" و"رياح الحرب الجليدية" التي قال إنها سادت العالم. لكنه قال إن عيد الفصح يشجع الناس ويمنحهم الأمل.



وتابع فرنسيس: "إنه يحفزنا على المضي قدما، وأن نترك خلفنا الشعور بالهزيمة، والتطلع إلى المستقبل بثقة لأن المسيح قام وغير مجرى التاريخ".



وتوجه البابا، الذي كان في المستشفى بسبب التهاب في الشعب الهوائية الأسبوع الماضي ويعاني من مرض في الركبة، إلى المذبح على كرسي متحرك وظل جالسا طوال القداس.



وقام فرنسيس خلال القداس بتعميد ثمانية بالغين، ثلاثة ألبان واثنين من الولايات المتحدة وواحد من كل من نيجيريا وفنزويلا وإيطاليا.



من المتوقع أن يحتفل البابا فرنسيس صباح الأحد بقداس عيد الفصح في ساحة القديس بطرس. ومن المتوقع مرة أخرى أن يحضر عشرات الآلاف.