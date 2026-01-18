العراق يعلن إخلاء كل القواعد العسكرية والمقرات القيادية من مستشاري التحالف الدولي

أعلنت اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، اليوم الأحد، إخلاء كل القواعد العسكرية والمقرات القيادية في المناطق الرسمية الاتحادية من مستشاري التحالف.

وأشارت في بيان لها، إلى «إكمال عملية إخلاء جميع القواعد العسكرية والمقرات القيادية في المناطق الرسمية الاتحادية في العراق من مستشاري التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، بمغادرة أعدادهم القليلة التي كانت متبقية في قاعدة عين الأسد الجوية، ومقر قيادة العمليات المشتركة، لتصبح هذه المواقع تحت الإدارة الكاملة للقوات الأمنية العراقية».

وأكدت «جاهزية القوات العراقية - بمختلف صنوفها وتشكيلاتها - لبسط الأمن في ربوع الوطن كافة»، قائلة: «نؤكد للعالم أجمع أن داعش لم يعد يشكل تهديداً استراتيجياً، وأن قواتنا قادرة تماماً على منع ظهوره مجدداً في العراق أو نفاذه عبر الحدود».

وأشارت إلى الانتقال إلى العلاقة الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة، والتي ستتركز على تفعيل مذكرات التفاهم للتعاون العسكري، وتطوير قدرات القوات المسلحة في مجالات التجهيز والتسليح والتدريب والتمارين والمناورات والعمليات المشتركة، لضمان ديمومة جاهزيتها ومكافحة داعش.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، أن الجيش العراقي سيتولى إدارة قاعدة عين الأسد (غرب البلاد) بالكامل بعد الانسحاب الأمريكي، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».

وقالت وزارة الدفاع، في بيان إن «رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أشرف على توزيع المهام والواجبات على الأصناف والتشكيلات العسكرية في قاعدة عين الأسد، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها وتولي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل».

وأوضحت أن «رئيس أركان الجيش تابع فور وصوله، مراحل تسلّم الملف الأمني من خلال إشرافه الميداني على توزيع الأصناف والتشكيلات داخل القاعدة، والمتمثلة بلواء القوات الخاصة الخامس والستين وأفواجه، بالإضافة إلى توزيع المقرات الخاصة بقيادتي القوة الجوية وطيران الجيش».

وأفادت بأن «يارالله تفقد جميع مفاصل القاعدة؛ بهدف تأمين المرافق الخدمية والبنى التحتية والجوانب الإدارية واللوجستية، وبما يضمن رفع مستوى الجاهزية لتنفيذ الواجبات المنوطة على أكمل وجه».