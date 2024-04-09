الأمم المتحدة تحيل طلب فلسطين للحصول على عضويتها الكاملة بالمنظمة للمراجعة

أحال مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى هيئة مختصة للنظر فيه.

ولم يلق الطلب أي اعتراضات عليه اليوم الاثنين، في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة ومقرها نيويورك.

ومن المقرر أن تتعامل اللجنة مع الطلب على الفور.

وتعد على الأقل هذه الخطوة الرسمية إلى حد ما المتمثلة في إعادة النظر في الطلب المقدم عام 2011 ، انتصارا مرحليا للفلسطينيين.

ورغم ذلك، من غير المرجح أن توافق الولايات المتحدة - أقرب حليف لإسرائيل والتي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن - في نهاية المطاف على الطلب.

يشار إلى أنه حتى الآن، تريد الولايات المتحدة وغيرها من الدول أن يتوصل الفلسطينيون إلى سلام مع إسرائيل قبل أن تصبح دولتهم عضوا في الأمم المتحدة.