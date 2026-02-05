نتنياهو يواصل التهرب من المسئولية عن الإخفاق في منع أحداث 7 أكتوبر

واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تهربه من المسئولية عن الإخفاق في منع أحداث 7 أكتوبر 2023، وقال أمام لجنة برلمانية إن "الهجوم مثل فشلا استخباراتيا".

وأفاد نتنياهو، بأن "هجوم حماس على قواعد عسكرية وبلدات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023 مثل فشلا استخباريا خطيرا، لكن لم تكن هناك خيانة"، وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وذكرت الهيئة، أن نتياهو "وصل إلى اللجنة ومعه ملفات محاضر عقدت قبل 7 أكتوبر وقرأ اقتباسات من (رئيس الوزراء السابق نفتالي) بينيت و(رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي) آيزنكوت و(رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" السابق) رونين بار، من بين أمور أخرى لإثبات أن لا أحد تنبأ بالمستقبل".

وأضافت: "أدت قراءة الاقتباسات إلى ضجة في اللجنة، ورد نتنياهو قائلا إن هذه هي المواد التي قدمها إلى مراقب الدولة"، مشيرة إلى أن نتنياهو قال: "كان هناك فشلا استخباراتيا خطيرا، لكن لم تكن هناك خيانة".

وبحسب "القناة 12" الإسرائيلية فإن نتنياهو قال للجنة "إن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق رونين بار قال في تقاريره ما قبل 7 أكتوبر إن الهدوء قد عاد إلى حدود غزة وإن حماس غير مهتمة بالتصعيد".

وينفي نتنياهو أي مسئولية شخصية عن الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر، ويلقي بالمسئولية على الجيش وأجهزة المخابرات الإسرائيلي.

ومنذ الهجوم قبل أكثر من عامين أعلن العديد من القادة العسكريين والأمنيين والسياسيين الإسرائيليين أنهم يتحملون مسئولية شخصية عن الإخفاق في منع الهجوم ولكن نتنياهو يرفض تحمل أي مسئولية شخصية.