بحث رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن، الخميس، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، التطورات في المنطقة، وعلاقات التعاون وقضايا ذات اهتمام مشترك.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن رئيس الوزراء استقبل ميرتس "الذي يزور البلاد حاليا".

وأضافت أنه جرى خلال المقابلة، "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، دون مزيد من التفاصيل.

وصباح الخميس، وصل ميرتس إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، قادما من السعودية، في إطار جولة خليجية لبحث التعاون في قطاعي الطاقة والأسلحة، وفق الوكالة القطرية للأنباء "قنا"، دون إعلان مدة الزيارة.

وبحسب الوكالة، كان في استقبال ميرتس والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار الدوحة، وزير التجارة والصناعة فيصل بن ثاني آل ثاني، وسفير قطر لدى ألمانيا عبدالله بن إبراهيم الحمر، وسفير برلين لدى قطر أوليفر أوفتشا.

والأربعاء، أجرى ميرتس محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالعاصمة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس" التي لم تذكر تفاصيل أكثر عن الزيارة.

والاثنين، ذكر موقع التلفزيون الألماني "دوتشه فيليه"، أن ميرتس يبدأ الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر والإمارات، بهدف بحث التعاون في قطاعي الطاقة والأسلحة.