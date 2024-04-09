تحدث الفنان أحمد ماهر، عن تجربته بالمشاركة في مسلسل «صيد العقارب» خلال موسم دراما رمضان، مؤكدا أنه جسد شخصية مختلفة تماما عن الأدوار الصعيدية التي قدمها سابقا.

وقال خلال تصريحات عبر شاشة «Extra News» مساء الثلاثاء، إن الاختلاف الجوهري يكمن في عمر الشخصية، موضحا أن شخصية «حسن ضرغام» هي شخصية رجل كبير في العمر على مشارف وداع الحياة، على نقيض الشخصيات الصعيدية الشابة التي قدمها في أعماله السابقة.

وذكر أن «ضرغام» كبير عائلة صعيدية ثرية أوكل كل ممتلكاته وثروته إلى ابنه، تجسيدا لعادات أهل الصعيد التي تقدم الذكور على الإناث، مشيرا إلى أن المسلسل عالج هذه القضية.

وتابع: «كعادة أهل الصعيد يهتمون بالصبي أو الولد في مقابل حالة من تهميش المرأة أو الفتاة، وهذا ما عالجه العمل ليؤكد أن البنت ليست أقل من الولد بدليل شخصية حسن درغام فقد ابنه الذي كان يركن إليه في كل أملاكه وأعماله؛ وأصبح ليس أمامه غير أن يلجأ إلى ابنته».

وأكد أن المسلسل يعالج هذه القضية، إذ يظهر أن البنات لسن أقل من البنين في القدرات والإمكانيات، من خلال شخصية ابنته التي تثبت جدارتها وكفاءتها في إدارة أعمال والداها بعد وفاة أخيها.

وأضاف أن هذه المشكلة لا تزال قضية شائكة، متابعا: «أنا شخصيا عانيت منها؛ لأن أنا مناسب الصعايدة وعندي فكرة وخلفية».

وأشاد «ماهر» بدور السيناريست باهر دويدار والمخرج أحمد حسن في جعل المسلسل عملا ناجحا يجذب انتباه المشاهدين، قائلا: «الشارع كان يوميا يننظر حلقة اليوم التالي».