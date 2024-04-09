جيش الاحتلال الإسرائيلي: نسخة بحرية للقبة الحديدية تعترض بنجاح صاروخا معاديا

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعترض بنجاح صاروخا معاديا للمرة الأولى باستخدام نسخة بحرية لمنظومة القبة الحديدة للدفاع الصاروخي.

وأضاف جيش الاحتلال: "اعترضت المنظومة، المعروف باسم سي دوم، منصوبة على ظهر طراد، هدفا معاديا جاءت من جهة الشرق ودخلت منطقة خليج العقبة، حيث تقع بلدة إيلات الساحلية".

وذكر بيان أصدره جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، أن "القوات الإسرائيلية في المنطقة تعاونت مع سلاح الجو و طاقم الطراد في العملية التي تمت ليلا".

ومنذ بداية حرب غزة قبل ستة أشهر، تمركزت سفن مختلفة مزودة بصواريخ، بما في ذلك الطرادات ساعر 6، في البحر الأحمر.

وفي السنوات الأخيرة، تم تجهيز البحرية الإسرائيلية بسفن من ألمانيا، بما في ذلك أربع طرادات من طراز ساعر 6 تم طلبها من شركة تيسينكروب مارين سيستمز . ووصلت آخر السفن البالغ طولها 90 مترا وعرضها 13 مترا إلى حيفا في عام 2021.

وتجهز إسرائيل، الطرادات بنفسها بأنظمة الرادار والأسلحة.

كما زودت ألمانيا إسرائيل بغواصات، وتثير هذه الصادرات إلى إسرائيل جدلاً لأنه يمكن أن تكون مجهزة بأسلحة نووية، بحسب خبراء.

وأعلنت جماعة المقاومة الإسلامية في العراق الموالية لإيران مسئوليتها عن الهجمات على هدفين إسرائيليين اليوم الثلاثاء

كما نفذت ميليشيا الحوثي، التي تعمل انطلاقا من اليمن، عشرات الهجمات على إسرائيل منذ بداية الحرب. وتريد الميليشيا فرض نهاية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلنت إيران عن ضربة انتقامية محتملة في أعقاب غارات جوية إسرائيلية على مبنى تابع لسفارتها في العاصمة السورية دمشق.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن "البحرية الإسرائيلية منتشرة في البحر الأحمر وتتمتع بالقدرات الدفاعية والهجومية لمواجهة التهديدات الإقليمية".