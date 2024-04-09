وزير الخارجية الإيطالي: يجب حماية الملاحة لأهميتها الكبيرة لصادراتنا عبر قناة السويس

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قال وزير الخاريجة الإيطالي أنطونيو تاياني، إن عملية حارس الازدهار في البحر الأحمر هي عملية دفاعية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «العربية»، أنّه يجب حماية حركة الملاحة البحرية نظرًا لأهميتها الكبيرة لصادرات إيطاليا التي تُنقل عبر قناة السويس والبحر الأحمر.

وأوضح أن هذه المهمة بالنسبة لإيطاليا هي مهمة دفاعية وليست لشن الهجمات داخل اليمن ضد جماعة الحوثي.

وأشار تاياني، إلى أنَّ بلاده ترغب فقط في حماية سفنها، وضمان حرية حركة الملاحة في المنطقة.

وتتعرض حركة الملاحة البحرية في المنطقة لتهديدات غير مسبوقة، مع استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، والتي تربطها بالحرب على غزة.

وفيما تؤكد جماعة الحوثي أنها تستهدف سفنا إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، فهي تشدد في الوقت نفسه على أنها ستوقف العمليات إذا توقف العدوان ورُفِع الحصار عن غزة.