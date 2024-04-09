 بحث مستمر عن المزيد.. انتشال 381 جثة لشهداء بمحيط مجمع الشفاء بمدينة غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بحث مستمر عن المزيد.. انتشال 381 جثة لشهداء بمحيط مجمع الشفاء بمدينة غزة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 11:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 11:19 ص

أفادت قناة «الجزيرة»، في نبأ عاجل لها، بأن الطواقم الطبية في قطاع غزة انتشلت 381 جثة لشهداء بمحيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة منذ انسحاب قوات الاحتلال.

وقالت القناة، اليوم الثلاثاء، إن الطواقم الطبية ما زالت تواصل عملها بحثا عن مفقودين تحت الأنقاض في مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وكان جيش الاحتلال قد نفذ أحد أبشع صنوف الاعتداءات الوحشية في مجمع الشفاء الطبي، ما أسفر عن تدميره بشكل كامل.

وزعم جيش الاحتلال أن عملياته كان تستهدف المقاومة الفلسطيني، وادعى أنه اغتيال واعتقل عددا كبيرا منها بما في ذلك قيادات، لكنه لم يُقدم أي دليل على ذلك.

ومجمع الشفاء الطبي أكبر صرح طبي في فلسطين، وهو أقدم من إسرائيل نفسها، حيث أقيم سنة 1946، وتسبب عدوان الاحتلال في خروجه عن الخدمة بشكل كامل.

وتعمد جيش الاحتلال حرق وتدمير محتويات المبنى بشكل كامل، بجانب قصف المباني المحيطة به، ضم مخطط إسرائيلي يستهدف منذ اليوم الأول للعدوان، جعل غزة منطقة غير قابلة للحياة.

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