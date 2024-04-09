 استشهاد 14 فلسطينيا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 14 فلسطينيا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 11:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 11:12 م

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 14 مواطنا على الأقل، وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33.360 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75.993 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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