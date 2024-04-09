 مصرع 4 أشخاص في انفجار محطة كهرمائية بإيطاليا - بوابة الشروق
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مصرع 4 أشخاص في انفجار محطة كهرمائية بإيطاليا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 9:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 9:11 م

لقي 4 أشخاص حتفهم، الثلاثاء، جراء انفجار في محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية شمالي إيطاليا.

وأفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية بأن الانفجار وقع في المحطة الواقعة في بحيرة سوفيانا، بحلول الساعة 15: 00 بحسب التوقيت المحلي.

وذكر بيان لولاية بولونيا الإيطالية، أن الانفجار أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فيما يتواصل البحث عن 3 مفقودين.

بدورها، تداولت الصحف المحلية أنباء حول اندلاع حريق عقب الانفجار، وأن الشركة المسئولة عن تشغيل المحطة فتحت تحقيقا حول أسباب الحادثة.

وتداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد للحظة الانفجار في المحطة، واصفين إياه بـ "المرعب".


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