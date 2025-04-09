موزمبيق تدعم مشروع منصة عائمة لشركة إيني لإنتاج الغاز الطبيعي المسال

وافقت موزمبيق، على مشروع منصة عائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بقيمة 7.2 مليار دولار تنفذه شركة إيني الإيطالية، في يعد ثاني أكبر مشروع كبير تنفذه الشركة في موزمبيق لتصدير الوقود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن السعة الإنتاجية السنوية لسفينة كورال نورت للغاز الطبيعي المسال ستبلغ 3.6 مليون طن، حسبما قالت الحكومة في بيان أمس الثلاثاء.

وتعد هذه السعة الإنتاجية أكبر مقارنة بسابقتها التي كانت متواجدة في نفس المنطقة على ساحل موزمبيق، التي صدرت أول إنتاج غاز خلال عام 2022.



ومن المتوقع أن تبدأ سفينة كورال نورتي في الإنتاج في الربع الثاني من عام 2028.