 ممدوح عباس: «أعد جماهير الزمالك بصفقتين كبيرتين لنسيان آلام الغدر» - بوابة الشروق
الأربعاء 9 أبريل 2025 4:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ممدوح عباس: «أعد جماهير الزمالك بصفقتين كبيرتين لنسيان آلام الغدر»

الشروق
نشر في: الأربعاء 9 أبريل 2025 - 4:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أبريل 2025 - 4:27 م

وعد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، جماهير الفريق بالتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل، وذلك للرد على أنباء اقتراب رحيل أحمد مصطفى زيزو  بنهاية الموسم إلى النادي الأهلي.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إلى جماهير نادي الزمالك العظيم، أعدكم ووعد الحر دين عليه، بصفقتين كبيرتين تنسيكم وتنسيني آلام الغدر التي يعاني منها نادي الزمالك وأشكركم".

ويستعد الزمالك لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي مساء اليوم  الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.


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