العراق يوقع 3 مذكرات تفاهم للتعاون مع أمريكا في مجالي الكهرباء والتجارة

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وقعت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، مذكرتي تفاهم مع شركتين أمريكيتين لبناء مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني رعى اليوم مراسم توقيع على مذكرة تفاهم، في إطار مبادئ التعاون مع شركة (جي إي فيرنوفا) تشتمل مشاريع لمحطات إنتاج الطاقة الغازية المركبة بحدود 24 ألف ميجا واط.

ورعى مراسم توقيع مذكرة ثانية تضمّنت مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء ومجموعة يو جي تي رينوبل لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة 3 آلاف ميجا واط وأنظمة تخزين طاقة البطاريات تصل إلى 500 ميجا واط في الساعة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة الأمريكية في إطار توثيق وتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي تتضمن تسع مواد تصبّ في مجالات توسيع الاتصالات بين مؤسسات وشركات ومنظمات ورجال الأعمال في العراق والولايات المتحدة الأمريكية.