مدرب الهلال السوداني: لم نتعامل بإيجابية مع دفاع الأهلي

أكد فلوران إبينجي، المدير الفني للهلال السوداني أن فريقه لم يتعامل بإيجابية مع دفاع الأهلي، في مباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال فلوران إبينجي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "كنا نخشى مواجهة الأهلي من البداية، لكونها صعبة للغاية. واجهنا فريقا منظما نجح في تحقيق المطلوب واستغل الفرص جيدًا".

وأضاف المدرب الكونغولي: "لم نكن موفقين في الأمتار الأخيرة أمام الأهلي، ولم نستطع التعامل مع خط دفاعه بإيجابية. تمكنا من الوصول إلى مرماهم دون تسجيل أهداف".

وأتم فلوران إبينجي تصريحاته قائلًا: "أهدرنا فرصة كانت قريبة للغاية عن طريق لاعبنا أحمد سالم الذي لم يحالفه التوفيق في التسديد ونجح الحارس محمد الشناوي في إبعادها".

وتأهل النادي الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدفين دون رد، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي البطولة.