ينظم متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، لقاءً ثقافيًا جديدا بعنوان "دار المعارف.. مسيرة متجددة"، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهر السبت الموافق 12 أبريل، بمقر المتحف بجوار الجامع الأزهر.

يشارك في اللقاء كل من المهندس رزق عبد السميع، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، والكاتب الصحفي إيهاب الملاح، المشرف العام على النشر، ويُدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر، المشرف على متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين والمؤلفين.

يأتي هذا اللقاء في سياق تسليط الضوء على المرحلة الجديدة التي تشهدها دار المعارف، المؤسسة العريقة التي تأسست عام 1890، والتي تعمل حاليًا على تجديد استراتيجيات النشر وتوسيع قاعدة القراء، عبر محتوى يواكب متغيرات العصر ويستند إلى إرث ثقافي غني تجاوز 135 عامًا من الإسهام الفكري.

وقد تجلت ملامح هذا التحول بوضوح خلال الدورة الأخيرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، حيث أعادت الدار التعاون مع كبار الكتاب والمفكرين من مصر والعالم العربي، واستقطبت أصواتًا شابة واعدة، ما أسفر عن إصدار أكثر من 250 عنوانًا في مختلف المجالات، حظيت بإشادة نقدية وجماهيرية، من بينها كتاب "جينات المصريين" للباحث أحمد حسن، الحائز على جائزة أفضل كتاب علمي في المعرض.

وتتضمن فعاليات اللقاء جولة داخل قاعات متحف نجيب محفوظ، للاطلاع على محتوياته التي توثق مسيرة الأديب العالمي الحائز على نوبل، وتُبرز تأثيره الباقي في المشهد الثقافي المصري والعالمي