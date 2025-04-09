الصين تمتنع عن الرد الفوري على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

لم ترد الصين على الفور على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وهو ما يمثل تحولا عن الموقفين السابقين عندما رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية، حيث جاء الرد الصيني خلال دقائق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن بكين لم تعلن عن اتخاذ أي إجراء انتقامي بعد مرور بضع ساعات من دخول ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

ويتناقض ذلك مع ما حدث في فبراير ومارس الماضيين، عندما ردت الصين بعد دقائق فقط من بدء جولات سابقة من الرسوم الجمركية الأمريكية.

وحتى الآن، انخرطت الصين والولايات المتحدة، في دورة من الرسوم الجمركية المتبادلة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

ولم يتحدث الرئيس الأمريكي بعد مع نظيره الصيني، الرئيس شي جين بينج، بعد أكثر من شهرين من تنصيبه.

ومنح هذا التأخير الواضح في الرد بعض الراحة للأسواق التي عانت من عمليات بيع مكثفة خلال الأسبوع الجاري مع تصاعد الحرب التجارية، حيث محا مؤشر هانج سنج للشركات الصينية خسائره بعد انخفاضه بنسبة 4.4% في التداولات المبكرة اليوم الأربعاء.