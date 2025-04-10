وزير الرياضة يشيد بمنتخب الجودو بعد التتويج بكأس البطولة العربية

أشاد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالأداء المتميز الذي قدمه أبطال منتخب مصر للجودو خلال منافسات البطولة العربية المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وذلك بعدما فرض منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو تألقه في منافسات البطولة العربية، المقامة حاليًا في المملكة الأردنية الهاشمية، بتحقيق 10 ميداليات متنوعة، ليتصدر جدول الترتيب العام للبطولة ويحصد المركز الأول وكأس البطولة.

وأشاد الوزير إلى أن مصر تمتلك قاعدة قوية من الأبطال القادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات القارية والدولية.

وشدد أشرف صبحي على استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل لجميع المنتخبات الوطنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يعزز من مكانة مصر الرياضية إقليميًا ودوليًا.