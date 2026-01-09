أورسولا فون دير لاين: تخصيص 620 مليون يورو إضافية لسوريا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها لدمشق اليوم الجمعة، عن تقديم حزمة مالية إضافية من الاتحاد الأوروبي لسوريا بقيمة 620 مليون يورو "721 مليون دولار" تغطي العامين الحالي والمقبل.

وقالت فون دير لاين، إن هذه الحزمة المالية ستساعد الحكومة السورية على استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء المؤسسات الحكومية، مما يساعد مئات الآلاف من اللاجئين على العودة إلى منازلهم.

وأوضحت: "منذ أكثر من عام، بدأت عقود من الخوف والصمت والعنف الحكومي تتبدل لتفسح المجال أمام الأمل والفرص وإمكانية التجديد"، مضيفة أن المصالحة والتعافي ستكون عملية طويلة وصعبة.

وتابعت فون دير لاين: "جئنا هنا اليوم للعمل من أجل سوريا ولكل السوريين – بهدف إقامة سوريا جديدة، سلمية وشاملة للجميع وآمنة."

وأشارت إلى أن اللاجئين السوريين، الذين شكلوا نسبة كبيرة من اللاجئين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات عديدة، ينبغي أن تتاح لهم فرصة حقيقية للعودة إلى وطنهم والانطلاق من جديد.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي يرافق فون دير لاين، خلال اجتماع مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، إن عهدا جديدا من الأمل قد انفتح أمام سوريا.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الجهود الرامية إلى بناء سوريا سلمية وشاملة للجميع.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، سيتم إنشاء شراكة سياسية جديدة قد تنطلق في النصف الأول من هذا العام باجتماع يضم ممثلين رفيعي المستوى من الجانبين.

كما يجرى أيضا بحث إعادة إحياء اتفاقية للتعاون الاقتصادي.