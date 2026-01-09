قال المفكر السياسي حسن عصفور وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن رحلته التعليمية والسياسية بعد مغادرته العراق تواصلت بين بيروت وموسكو، حيث جمع بين الدراسة الفكرية والعمل السياسي والإعلامي.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه وصل بيروت في فترة بدأت فيها الحرب الأهلية، لكنه لم يلبث أن انتقل إلى موسكو لاستكمال دراسته في الفكر الماركسي.

وأكد أن دخوله المعهد في موسكو كان نتيجة سلسلة من الصدف التي شكلت مسار حياته، مضيفا أن قبوله للدراسة جاء بعد ثلاثة أشهر من المحاولات، عندما عرض عليه شيوعيون عراقيون الانضمام إلى فرقة تدريبية، ما أتاح له فرصة الدراسة في موسكو.

وبعد عودته إلى بيروت، استأنف نشاطه السياسي، معززًا العلاقات بين الفصائل الفلسطينية، مثل حركة فتح والجبهة الشعبية والديمقراطية، كما عمل في المجال الإعلامي الفلسطيني، حيث شغل منصب رئيس قسم الأخبار في إذاعة فلسطين خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، مسهمًا في تنظيم العمل الإعلامي والسياسي للفلسطينيين خلال مرحلة صعبة.