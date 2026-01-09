مران بدني خفيف للاعبي الأهلي قبل التوجه إلى الإسكندرية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمباراة فاركو المقرر لها الرابعة عصر غد السبت على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

وخاض الفريق مرانه اليوم على ملعب التتش قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت، واشتمل المران على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة.

وحرص الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، على الحديث مع اللاعبين في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة في المحاضرة التي سبقت المران.

وويواصل لاعبو الأهلي عمر كمال وأشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وكريم فؤاد تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهم، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.