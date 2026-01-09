الركراكي يعلن تشكيل المغرب لمواجهة الكاميرون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي عن التشكيلة التي سيخوض بها مباراة الكاميرون في دور الـثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتقابل الفريقان اليوم في الرباط سعيا لحسم بطاقة التأهل الثانية إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها المغرب.

وضم تشكيل المغرب كل من:-

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي – نصير مزراوي – نايف أكرد – آدم ميسينا

خط الوسط: بلال الخنوس – العيناوي – إسماعيل صيباري

خط الهجوم: أيوب الكعبي – إبراهيم دياز – عبدالصمد الزلزولي

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: الكاجوي – الحرار – أمرابط – إيجامان – رحيمي – بن صغير – تارغلين – الشيبي – أخوماش – الياميق – النصيري – طالبي – صلاح الدين – آيت بودلال – بلعمري.

يذكر أن منتخب المغرب كان قد تغلب على تنزانيا في دور الـ16 بالفوز بهدف نظيف، بينما أطاح المنتخب الكاميروني بنظيره الجنوب أفريقيا بعدما فاز عليه 2-1.