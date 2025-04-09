جيش الاحتلال: دمرنا عشرات الأسلحة ومخزن لقذائف الهاون ونفق خلال عمليتنا برفح

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن قواته العاملة في رفح بجنوب قطاع غزة، دمرت عشرات الأسلحة والبنى التحتية، والتي تشمل تدمير فتحة لأحد الأنفاق، ومخزن لقذائف الهاون التي كان من المقرر أن يتم استخدامها ضد القوات الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي القول، إن قوات من لواء جفعاتي عثرت على نفق بالقرب من مبنى، وقامت بتدميره، كما اكتشفت مخزن لقذائف الهاون، خلال العمليات التي تقوم بها في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قد تم القضاء على عدد من الأشخاص خلال العملية.