ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان إلى 98

واصل رجال الإنقاذ عمليات البحث طوال الليل، بلا كلل، عن المزيد من الناجين تحت أنقاض ملهى "جيت سيت" الليلي الشهير في سانتو دومينجو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، بعد أكثر من 24 ساعة من انهيار سقف المكان خلال حفل لموسيقى الميرينجي في الملهى، حضره ساسة ورياضيون وآخرون.

ولقي 98 شخصا، على الأقل، حتفهم حتى صباح اليوم الثلاثاء، إثر الحادث.

وطلبت فرق الإنقاذ من المتواجدين في المكان التزام الصمت، حتى يتمكنوا من سماع أي صرخات استغاثة خافتة من تحت أنقاض المبنى المكون من طابق واحد في سانتو دومينجو.

وقام رجال الإطفاء بإزالة كتل الخرسانة المحطمة، كما استخدموا ألواحا خشبية لرفع الأنقاض الثقيلة، وسط تعالي ضجيج الحفارات التي كانت تعمل على اختراق كتل الخرسانة.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، تجمع أولئك الذين ما زالوا يبحثون عن أفراد من أسرهم وأصدقاء لهم، حول رجل كان يقوم بعزف الجيتار أمام الملهى، وهم يرددون ترانيم.



