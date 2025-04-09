 رسميا.. الاتحاد الألماني يعلن تمديد عقد فولر لعامين إضافيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رسميا.. الاتحاد الألماني يعلن تمديد عقد فولر لعامين إضافيين

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 9 أبريل 2025 - 1:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أبريل 2025 - 1:20 م

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تمديد عقد رودي فولر المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا حتى عام 2028، ليستمر مع المنتخب الألماني لعامين إضافيين.

وذلك بعد نحو 3 أشهر من تمديد عقد المدرب يوليان ناجلزمان حتى نهاية بطولة يورو 2028.

في البداية كان عقد الثنائي حتى يورو 2024، ثم تم تمديده إلى كأس العالم 2026، وإلى 2028 في المرة الأخيرة.

وقال فولر: "أصبح المنتخب الألماني قريبا للغاية من قلبي في السنوات الأخيرة، لعب ناجلزمان دورا كبيرا في استمراري بهذا المنصب".

وأضاف "أتطلع بشوقٍ كبيرٍ لمواصلة الطريق الذي سلكناه مع يوليان وفريقه حتى يورو 2028".


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