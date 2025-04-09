تحدث أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، عن أزمة توقيع أحمد مصطفى زيزو لـ النادي الأهلي، ورحيله عن الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وقال أيمن يونس في تصريحات إذاعية: قصة زيزو بالنسبة لجمهور الزمالك مأسوية، والجمهور سلمه الراية بعد شيكابالا ليكون هو نجم وأسطورة الفريق، والحياة ليست أموال دائما، لكن هناك من يمكنه أن يكون مخلدا وسط جمهوره.

وأضاف أيمن يونس: أن تكون بطولة كبيرة ليست بوصلة لتغيير وجهة لاعب وهناك من استمر وسط ناديه وجمهوره حتى بدون البطولات.

وتابع نجم الزمالك السابق: الزمالك بذل أقصى جهده من أجل زيزو، واختيار اللاعب خاطئ وسيخسر الكثير بسببه حتى لو زاد حسابه في البنك قليلا.

وواصل أيمن يونس: كل الأمور والمشكلات ستظهر لكن الأهم هو الشكل النهائي الذي نراه حاليًا، والخسارة قوية لنادي الزمالك ولزيزو لأنه لن يتمكن من بناء مثل ما بناه حتى مع الأهلي.

واختتم أيمن يونس: لابد أن تعطينا إدارة الزمالك تبريرا للتأخر في التجديد معه، لكن حتى لو تأخرت فليس مبررا لزيزو لأنه تم تحضيره ليكون سوبر ستار وبديل لشيكابالا.