رئيس الوزراء: تعديلات تشريعية لتعزيز أداء البورصة المصرية وجذب المواطنين إليها

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تجري بعض التعديلات التشريعية؛ لتعزيز وتشجيع أداء البورصة المصرية وجذب المواطنين إليها.



وأوضح مدبولي -ردًا على سؤال وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء- أن الحكومة ستتخذ أي إجراءات تكفل دعم أداء البورصة، مشيرًا إلى حديثه مع رئيسي هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية بشأن إجراء تعديلات للتشريعات لتعزيز وتشجيع أداء البورصة المصرية.

وذكر أن البورصة المصرية على مدار العاميين الماضيين شهدت إقبالًا كبيرًا جدًا من المصريين وخاصة فئة الشباب، مضيفا أن حجم التداول حاليًا أصبح كبيرًا جدًا، لكنه ليس الرقم المأمول -بحسب تعبيره-.

وشدد رئيس الوزراء على الحاجة إلى مضاعفة أرقام التداول بصورة كبيرة، قائلًا: "لابد أن تكون تداولات البورصة المصرية رقمًا كبيرًا بالنسبة كجزء من الناتج المحلي الإجمالي.. ووضعنا هذه الأمور كمستهدفات ويتم العمل عليها وبالتالي أي تعديلات تنظيمية وقانونية سيتم العمل عليها".

وحول صناديق الاستثمار في الذهب.. أشار رئيس الوزراء إلى أنها شهدت إقبالًا كبيرًا من المتعاملين فتجاوز حجم الاستثمار بها مليارًا و700 مليون جنيه بعدد 184.6 ألف مستثمر في هذه الصناديق.

وأضاف أن الاستثمار بصناديق الذهب فاق التوقعات وهناك توجه إلى إنشاء المزيد منها، موضحًا أنها آلية استثمار جيدة للمواطن المصري البسيط.