النائبة الديمقراطية ياسمين أنصاري تدعو إلى إدراج لبنان في الهدنة بين واشنطن وطهران

دعت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ياسمين أنصاري، إلى إدراج لبنان في الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت أنصاري، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء: "يجب إدراج لبنان في هذه الهدنة الهشة".

وأضافت: "يجب أن يتوقف فورا القصف المروع وقتل مئات المدنيين في بيروت ومناطق أخرى على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وشددت على ضرورة أن يضمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس هذا الأمر.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت آلاف الشهداء والجرحى.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وقام الجيش الإسرائيلي بشن ضربات على لبنان وُصفت "الأعنف" منذ بدء العدوان، أسفرت في أول أيام الهدنة عن 254 شهيدا و1165 جريحا، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

وأثارت الضربات غضبا شعبيا إقليميا وعالميا، بما فيهم زعماء غربيون دعوا المجتمع الدولي لإدانة هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي، وطلبوا من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

فيما قالت إيران إنه "على الولايات المتحدة أن تختار بين وقف إطلاق النار أو مواصلة الحرب عبر إسرائيل، ولا يمكنها اختيار الأمرين معا".