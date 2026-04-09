بزشكيان: قرار وقف إطلاق النار اتخذ بموافقة المرشد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن قرار وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة اتخذ بناء على إجماع المسئولين وموافقة المرشد مجتبى خامنئي.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، نشر بزشكيان رسالة بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة المرشد السابق علي خامنئي، الذي قضى خلال هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

وأشار بزشكيان إلى أن إيران ترفض نهج السلام المفروض بالقوة، وتسعى إلى تعزيز قوتها الوطنية من خلال سلام عادل.

وقال إن "قرار وقف إطلاق النار اتخذ بناء على إجماع المسئولين وموافقة المرشد (مجتبى خامنئي)، مع مراعاة المصالح الوطنية".

وأوضح بزشكيان أن ما فُرض على إيران لم يكن نزاعا محدودا، بل حربا شاملة استهدفت البلاد بكل مكوناتها.

ولفت إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية أظهرت أنها صمدت بثبات خلال الحرب".

وأفاد بزشكيان بأن بلاده ركزت على الدبلوماسية أيضا جنبا إلى جنب مع الحرب.

وذكر أن طهران أجرت في هذا الصدد محادثات مع دول الجوار والمنطقة والدول الأوروبية بهدف "إنهاء الأزمة وإيصال نضال الشعب الإيراني المشروع إلى العالم".

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.

وجاء الإعلان قبل أقل من ساعتين من انتهاء مهلة كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مددها مرارا، مطالبا إيران بإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق، محذرا من "تدمير حضارة بأكملها" في حال عدم الامتثال.



