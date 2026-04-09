إسرائيل تدمر جسر القاسمية وتعمق عزل جنوب لبنان وسط مناشدات إجلاء

دمر الجيش الإسرائيلي جسرا إضافيا يُعرف باسم "القاسمية البحري" فوق نهر الليطاني جنوبي لبنان، ما رفع الإجمالي إلى 8 جسور مستهدفة وعزل مناطق واسعة جنوبا، منذ بدء عدوانه الموسع في 2 مارس الماضي.

وتزامن ذلك مع مناشدات أطلقتها عائلات لإجلائها برعاية دولية، وسط تفاقم حالة الحصار نتيجة تدمير إسرائيل للمعابر الحيوية التي تربط المنطقة بمحيطها.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، "نفذ العدو الإسرائيلي، الأربعاء، غارة عنيفة استهدفت جسر القاسمية ودمرته".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، إخلاء جسر القاسمية البحري في مدينة صور، بعد تلقي تهديد إسرائيلي باستهدافه.

وتناشد عائلات تقطن جنوب نهر الليطاني إجلاءها برعاية دولية، مؤكدة أن المنطقة باتت تعيش حالة حصار شبه تام نتيجة تدمير جسر القاسمية البحري وباقي المعابر الحيوية، ما أدى إلى انقطاع سبل التنقل واعتماد محدود على جسر "برغز"، حسب مراسل الأناضول.

ويُعد جسر "برغز" آخر المعابر المتبقية فوق نهر الليطاني جنوبي لبنان، ويقع في منطقة داخلية بعيدة نسبيا عن الساحل، رابطا بين بلدتي حاصبيا وحزين.

وبسبب موقعه الجغرافي، لا يشكل هذا الجسر بديلا فعليا لمعظم السكان، خاصة القاطنين في المناطق الساحلية مثل صور ومحيطها، إذ يتطلب الوصول إليه مسافات طويلة عبر طرق التفافية بعضها متضرر أو غير آمن، ما يحد من قدرة المدنيين على استخدامه للتنقل.

** فصل صور عن صيدا

وأدى تدمير الجسر إلى فصل مدينة صور وقضائها عمليا عن مدينة صيدا، وسط خروج معظم الجسور الرابطة بين شمالي لبنان وجنوبه عن الخدمة، وعدم بقاء سوى جسر واحد صالح للاستخدام يُعرف باسم "برغز".

ويُعد جسر القاسمية أحد أبرز المعابر الاستراتيجية في جنوبي لبنان، إذ يربط بين القطاعات الغربية والوسطى والشرقية، ويُستخدم لعبور الأفراد والمركبات ونقل السلع. وكان الجسر قد تعرض سابقا لغارات إسرائيلية أدت إلى تدمير أجزاء منه قبل تدميره كليا.

** جسور جنوبي لبنان

ويمتد نهر الليطاني على طول لبنان، وتربط ضفتيه 9 جسور أساسية من منطقة بحيرة القرعون حتى البحر المتوسط.

ومنها 7 جسور في الجنوب (4 رئيسية: القاسمية، والخردلي، وقعقعية، وطيرفلسيه، بالإضافة إلى جسور فرعية هي: القاسمية القديم، وبرغز، والزرارية)، وجسران في منطقة البقاع الغربي.

وباستهداف إسرائيل هذه الجسور، لم يتبق سوى جسر واحد يُعرف باسم "برغز"، يربط بين بلدتي حاصبيا وحزين جنوبي البلاد، فيما تضررت الطرق المؤدية إلى جسر الخردلي جراء الاستهدافات الإسرائيلية.

يأتي هذا العدوان غداة إعلان الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء، هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، أسفرت في أول أيام الهدنة عن 254 قتيلا و1165 جريحا، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

وحتى الأربعاء، أسفر العدوان الإسرائيلي الموسع والمستمر على لبنان منذ 2 مارس الماضي عن سقوط "1739 شهيدا و5873 جريحًا"، وفق وزارة الصحة اللبنانية.