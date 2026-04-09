رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان العودة الآمنة لسفن بلاده من مضيق هرمز

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونج، اليوم الخميس، تعليمات لمساعديه بصياغة تدابير "شاملة واستباقية" بشأن الصراع في الشرق الأوسط، واصفا العودة الآمنة للسفن الكورية الجنوبية العالقة في مضيق "هرمز" بأنها المهمة الأكثر إلحاحا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن لي قوله في اجتماع عقده مع كبار مساعديه: "من السابق لأوانه التفاؤل بشأن النتيجة"، رغم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وحث الرئيس المسئولين على حشد كل الموارد الدبلوماسية والتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لضمان العودة الآمنة للسفن الكورية الجنوبية وأفراد طواقمها.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي: "بغض النظر عن كيفية وموعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، سيظهر عالم جديد سيكون مختلفا جذريا عما كان عليه من قبل"، داعيا المسئولين إلى الاستعداد الكامل للمستقبل.

يذكر أن هناك حاليا 26 سفينة كورية جنوبية، تقل على متنها 173 بحارا، عالقة في المضيق منذ اندلاع الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.