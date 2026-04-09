الشرطة البرازيلية تضبط نحو 50 طنا من الماريجوانا في أكبر مصادرة بتاريخ البلاد

صادرت الشرطة البرازيلية نحو 50 طنا من الماريجوانا في ريو دي جانيرو، فيما وصفته السلطات بأنه أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ البلاد.

وقال لوسيانو بيدرو، قائد وحدة الكلاب التابعة للشرطة العسكرية، في تصريحات نقلها موقع "جي 1" الإخباري ونشرت الأربعاء: "إنها ضبطية مدهشة وتاريخية، الأكبر في البرازيل".

واكتُشف نحو 48 طنا من المخدرات على سطح مبنى مهجور في مجمع ماريه، وهو تجمع من الأحياء الفقيرة في شمال المدينة. وتم العثور على الكمية بمساعدة كلاب بوليسية مدربة، بحسب بيدرو.

وأضاف: "هذه الكلاب مدربة خصيصا على ذلك، للكشف عن رائحة المخدرات في أي مكان، ثم إرشاد عناصر الدورية حتى يتمكنوا من الوصول إلى مكان الإخفاء".

وقدرت السلطات قيمة الماريجوانا المضبوطة بنحو 50 مليون ريال برازيلي (8ر9 ملايين دولار)، معتبرة أن العملية تمثل ضربة اقتصادية كبيرة للجريمة المنظمة.

وشارك أكثر من 250 شرطيا في العملية التي استمرت ساعات عدة. واستغرق نقل المخدرات نحو خمس ساعات، وتطلب استخدام عدة شاحنات. كما صادرت الشرطة عددا من البنادق والأسلحة اليدوية.