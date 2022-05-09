محافظ الإسكندرية يبحث الاستعدادات النهائية للصيف ويطلق مسابقة أفضل شاطئ

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعا مع مستأجري الشواطىء بالإسكندرية.

جاء ذلك لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستقبال موسم صيف 2022، وخاصة في ضوء مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، معلنا عمل مسابقة لاختيار أجمل شاطئ على مستوى الإسكندرية في نهاية موسم الصيف، لافتاً إلى تشكيل لجنة مختصة لاختيار الشاطئ وفقًا لمعايير، وتخصيص مكافآت مجزية لأصحاب المراكز المتقدمة.

وخلال الاجتماع؛ أكد المحافظ تكثيف الاستعدادات والتعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية لإخراج موسم صيف 2022 بصورة مشرفة أمام مواطني وضيوف الإسكندرية.

وقال الشريف إن المحافظة تعمل في إطار مشروع الهوية البصرية، بالتعاون مع الجامعة الألمانية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر.

وأضاف أننا حريصين على تطبيق جميع مفردات وعناصر الهوية البصرية، المستوحاة من تاريخ الإسكندرية عبر السنين، على جميع شواطىء الإسكندرية، وتقديم خدمة مميزة للمصطافين؛ للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لكورنيش الإسكندرية الذي يعد مقصدا سياحيا جاذبا.

وشدد على مستأجري الشواطئ بالإلتزام التام بتصميمات ومفردات مشروع الهوية البصرية، وعلى رأسها عمل نموذج موحد لبوابات الشواطئ، والالتزام بألوان الشماسي والكراسي، وتنظيم شكل الوحدات الشاطئية كالكافيتريات وغرف خلع الملابس والإسعاف وغيرها، بما يتناسب مع عناصر المشروع ولا يحجب رؤية البحر على المواطنين.

ووجه مستأجري الشواطئ بمنع المواطنين من نزول البحر بعد الغروب أو في الأوقات غير المصرح لهم بالنزول مع وضع لوحات إرشادية تحذيرية، مشددًا على وضع منظومة إنقاذ قوية للحفاظ على أرواح المواطنين.