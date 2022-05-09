رئيس قطاع الزراعة الآلية: الميكنة تقلل الهدر من محصول القمح بنسبة تصل لـ10%

قال عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية، إن القطاع يضم 135 محطة ميكنة على مستوى الجمهورية، ومهمته الأساسية تكمن في مساعدة المزارعين في تأجير المعدات بأسعار مناسبة أقل من القطاع الخاص.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن جميع محطات الميكنة تعمل طوال العام، أن قطاع الزراعة الآلية منوط به توفير معدات الحصاد الآلي لمحصول القمح لجميع المزارعين سواء دلتا المزارع الصغير أو المساحات الكبيرة ضمن المليون ونصف فدان المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وذكر أن القطاع خفض إيجار معدات حصاد القمح بنسبة 50% من لائحة التسعيرة المقررة داخل قطاع الزراعة الآلية، بناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف الاهتمام الكبير بالمزارع الصغير وفقًا لتوجيهات الدولة.

وأوضح الهدف من تخفيض تسعيرة المعدات، وهو إقبال المزارعين على استخدام الميكنة ومساعدتهم في تقليل تكاليف الإنتاج، مضيفًا أن الميكنة تساعد على تقليل الهدر والفاقد من الحبوب بنسبة قد تصل إلى 10% من المحصول، ما يعود على إنتاجية القمح على مستوى الجمهورية وتزويد دخل المزارع.