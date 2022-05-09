الإسماعيلي يستعيد خدمات ثلاثي الفريق أمام سيراميكا

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خدمات عدد من لاعبيه خلال مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا 15 مايو الحالي على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويعود لصفوف الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، لاعب خط الوسط الجزائري محمد بن خماسة، بعدما غاب عن مباراة المصري البورسعيدي المضاية، بسبب شعوره بالإجهاد، كما يستعيد فريق الدراويش خدمات الثنائي عمر الوحش ومحمد هاشم، بعد انتهاء إيقافهما.

وكان الإسماعيلي حقق الفوز على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول تريتب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، وأحرز لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.