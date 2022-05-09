بوتين يشيد بالقوات الروسية المحاربة في أوكرانيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، بالقوات الروسية المنتشرة في أوكرانيا، وذلك خلال عرض عسكري في موسكو.

وقال بوتين في الساحة الحمراء في موسكو إن الجنود يقاتلون من أجل أمن روسيا في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وأضاف أن أوكرانيا سلحت نفسها بأسلحة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبالتالي شكلت تهديدا لروسيا.

ويقام العرض بمناسبة ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

ودافع بوتين في كلمته عن عمليات بلاده في أوكرانيا، وأكد أن المواجهة "كان لا مفر منها".

وقال: "المواجهة كان لا مفر منها، فالخطر كان يتزايد يوما بعد يوم، وما فعلناه كان الحل الوحيد".

وأضاف: "قدمنا مقترحات لضمانات أمنية ... ولكنهم رفضوها ... وهو ما يعني أنه كان لديهم خطط أخرى، وكانت هناك محاولات للحصول على أسلحة نووية".

وتعهد بوتين بتقديم الدعم لذوي العسكريين اروسيين قتلى الحرب.



