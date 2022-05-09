 المفوضية الأوروبية تبدي رأيها بشأن انضمام أوكرانيا الشهر المقبل - بوابة الشروق
الإثنين 9 مايو 2022 5:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

المفوضية الأوروبية تبدي رأيها بشأن انضمام أوكرانيا الشهر المقبل

أورزولا فون دير لاين
أورزولا فون دير لاين
أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 4:35 م | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 4:35 م

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن المفوضية ستبدي رأيها الشهر المقبل بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت فون دير لاين في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها تحدثت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، وتم خلال المكالمة متابعة المحادثات التي جرت بينه وبين زعماء مجموعة السبع أمس الأحد.

وأضافت أنها بحثت والرئيس الأوكراني الدعم الأوروبي والمسار الأوروبي لأوكرانيا.

وتابعت قائلة إنها تتطلع إلى الحصول على إجابات على استبيان عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن "المفوضية الأوروبية ستسعى إلى إبداء رأيها في يونيو".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك