وزارة الدفاع الألمانية: نعكف على تحليل مهمة الاستطلاع في جرينلاند

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها تعكف حاليا على تحليل نتائج مهمة الاستطلاع الخاصة بإمكانية قيام الجيش الألماني بتدريبات في جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك.

وقال متحدث باسم الوزارة في برلين، اليوم الاثنين: "لقد تم الانتهاء من الاستطلاع وفق الخطة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعاد الفريق أيضًا وفق الخطة".

وأضاف أن فريق الاستطلاع سيقدم تقريرًا عن الظروف الميدانية هناك، مشيرًا إلى أن الأمر يشمل استطلاع الموانئ، والإمكانيات اللوجستية، وسعات التزود بالوقود، وكذلك مسائل مثل إزالة الثلوج من الطائرات.

وصرح بأنه سيتم استنادا إلى هذه المعلومات إعداد توصيات عملياتية تشكل أساسًا للمزيد من التنسيقات العسكرية والسياسية.

وكانت مجموعة من 15 جنديًا ألمانيًا غادرت الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي أمس الأحد على متن طائرة مدنية متجهة إلى كوبنهاجن، ومن المتوقع وصول أفراد المجموعة إلى ألمانيا في وقت لاحق من اليوم.

وعلى عكس رؤية الرئيس الأمريكي ترامب الذي يسعى إلى ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة بدعوى وجود اعتبارات أمنية، يرى الحلفاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن جزيرة جرينلاند ليست في حاجة إلى سيطرة واشنطن عليها لضمان حماية القطب الشمالي.

كما يرى هؤلاء الحلفاء، أن من الممكن للحلف أن يتولى هذه المهمة بشكل مشترك بين دوله الأعضاء.