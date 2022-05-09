محافظ أسيوط يتفقد مطاحن مصر الوسطى وشونة البنك الزراعي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، أعمال توريد محصول القمح بالصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى وشونة البنك الزراعي بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط؛ وذلك للوقوف على سير العمل وانتظام أعمال توريد القمح بالصوامع وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين بالمطاحن والمترددين عليها من المزارعين لتوريد القمح.

ورافق المحافظ، خلال الجولة التفقدية محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس أحمد أبو سحلى العضو المنتدب للشئون الفنية والإنتاج لمطاحن مصر الوسطى، والمهندس ثابت حسن على مستشار الرئيس التنفيذي لقطاع الانتاج بمطاحن مصر الوسطى، والمهندس حسام عبدالستار رئيس قطاع مطاحن أسيوط، وإيهاب حسن عبدالسلام مدير عام مطاحن أسيوط، وعدد من مسئولي المطاحن والتموين والزراعة.

وبدأ محافظ أسيوط، جولته بتفقد أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة واستمع من المسئولين بالمطحن عن مراحل توريد القمح وآلية سداد المستحقات المالية للفلاحين.

كما تفقد المحافظ، صوامع استقبال الأقماح التي تحتوي على 6 خلايا سعة 30 ألف طن كل خلية 5 آلاف طن من القمح، مشددًا على تنفيذ القرارات والضوابط المنظمة لاستلام الاقماح، كما تفقد لوحة التحكم الخاصة بالصوامع.

والتقى المحافظ، بالمزارعين والموردين للأقماح واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، معلنًا تقديم سبل الدعم والتيسيرات لهم لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.

كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مؤكدا على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغ عددها 30 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع على مستوى المحافظة لاستقبال الكميات الموردة، مضيفًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد سير العمل بشونة البنك الزراعي المصري بنزلة عبداللاه والتقى العاملين بالشونة ولجنة استلام الأقماح بها واطمئن على خطوات ومراحل استلام الاقماح من المزارعين وفرزها ووزنها وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، كما تم تجهيز أكثر من 30 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة، فضلاً عن التنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى لتقديم التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية، وفقًا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزراعين وفقًا لسعر 885 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جراما وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد.

وأكد على متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة.

وأشار إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.