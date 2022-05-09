تموين الإسكندرية: ضبط مخبزين بدون ترخيص في العجمي

أعلنت إدارة تموين العجمي بالإسكندرية بقيادة إبراهيم خلف، في بيان اليوم الإثنين، عن شن حملة علي المخابز، أسفرت عن ضبط مخبزين شامى حر بدون ترخيص وبحوزتهما ٢٠جوال دقيق معاد تدويره من الدقيق البلدى منهم ٥ منتهية الصلاحية، بغرض الإتجار والتربح من فارق السعر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

فيما شدد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان، اليوم الإثنين، علي الرقابة على الأسواق ومطاردة السلع مجهولة المصدر والسلع منتهية الصلاحية حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.