وزير خارجية إسرائيل يتوجه إلى نيودلهي للاجتماع مع كبار المسؤولين الهنود

يغادر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الهند، مساء الاثنين، حيث سيلتقي في نيودلهي، بكل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزير الدفاع الهندي راجناث سينج ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، وذلك خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يوقع كوهين، خلال الزيارة، على اتفاقيات بشأن العمال الأجانب في قطاع البناء، ورعاية المسنين، وتكنولوجيا المياه، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومن المقرر أن يرافق وزير الخارجية الإسرائيلي، وفد من رجال الأعمال يضم نحو 36 شخصا، وكما سيفتتح أيضا المنتدى الاقتصادي بين إسرائيل والهند.

وقال كوهين إن الزيارة "ستعمق الشراكة الاستراتيجية مع إحدى القوى العالمية". وأضاف " الهند يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في توسيع اتفاقيات أبراهام"،في اشارة إلى الاتفاقيات التي ابرمتها إسرائيل مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان.