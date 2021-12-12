افتتح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة قبل قليل.

ومن المقرر أن يلقي محمد معيط وزير المالية، البيان المالي، لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

كما تُلقي هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيان الوزارة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023-2024.

كما وضع مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2021-2022.

وقال جبالي إن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن تتناول لجنة الخطة والموازظنة دراسة بيان الوزير المختص لشئون التخطيط مشروع خطة الدولة، وتقرير بشأن الموازنة العامة للدولة.

فيما وضع المجلس على جدول أعماله الأربعاء تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن: التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2021- 2022.

كما ينظر مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021- 2022.

فيما يناقش مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021-2022. (وعددها 55 مشروعاً).

كما يناقش مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021-2022، بالإضافة إلى مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021-2022.