محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان موسم حصاد القمح بكلية الزراعة بمشتهر

رئيس جامعة بنها: زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام إلى 60 فدانا بدلا من 15 فدانا في العام الماضي

الهجان: حصاد 38 ألفا و440 فدان قمح حتى الآن

افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، موسم حصاد القمح بمزارع كلية الزراعة بمشتهر.

يأتي ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد الكلية، والدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، والمهندس رجب شحات وكيل وزارة الزراعة.

وأكد رئيس الجامعة، حرص الجامعة على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقضية الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وخدمة المجتمع وحل مشاكل الصناعة والإنتاج والزراعة في مصر، من خلال استنباط نوعيات جديدة من المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاج.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام إلى 60 فدانًا بدلا من 15 فدانا في العام الماضي، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تساهم في سد العجز في الفجوة الغذائية لدى مواطني محافظة القليوبية، مشيراً إلى أن نوع التقاوي المستخدم هذا العام قادر على الإنتاج في الظروف الصعبة ومناسبة للمناخ المصري.

من ناحية أخرى، استمع محافظ القليوبية ورئيس الجامعة إلى شرح تفصيلي من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعميد الكلية حول موسم حصاد القمح في مزارع الكلية.

وأشاد المحافظ، بالتعاون المثمر مع جامعة بنها في مختلف المجالات والقطاعات، التي تهدف إلى خدمة أهالي المحافظة، مؤكداً اهتمام المحافظة بموسم حصاد القمح، حيث تم التنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين؛ لضمان نجاح محصول القمح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية، وجلسات الحوار التي قامت بها المحافظة مع المزارعين وحثهم على توريد القمح بالحقول.

وأكد المحافظ انتظام أعمال حصاد وتوريد محصول القمح لصوامع وشون والبناكر، موضحًا أنه تم حصاد 38 ألفا و440 فدان قمح حتى الآن من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح، والتي تصل إلى 40 ألفا و841 فدانا على مستوى المحافظة.

وبدوره قال عميد كلية الزراعة، إنه تم زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام، بالإضافة إلى إنتاج التقاوي، مشيراً إلى تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي القمح، من خلال تنظيم ندوات وقوافل زراعية بالقرى للجلوس مع المزارعين في الحقول، وتشجيعهم على الزراعة، وتوضيح المزايا التي تقدمها الدولة لمزارعي القمح، ومنها زيادة سعر الأردب عن العام الماضي، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين أيضا على توريد المحصول لشون وزارة التموين بمحافظة القليوبية.