وزارة العمل: مناخ العمل في مصر يمثل أرضا خصبة نحو تحسين في ظل الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة

مسئول دولي: نتعاون مع وزارة العمل للاستمرار في تعزيز أنظمة التفتيش الوطنية للعمل والسلامة والصحة المهنية

أكد المستشار القانوني لوزير العمل، إيهاب عبد العاطي، أهمية التعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، موضحا أن مناخ العمل في مصر أرضاً خصبة نحو تحسين وتطوير أدوات سوق العمل في ظل الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ومنها في مجال التشريعات.

وأضاف أن وزارة العمل بصدد مناقشة وإعداد مشروع قانون العمل الجديد تماشيًا مع المعايير الدولية، لتحقيق التوازن المنشود بين طرفي الانتاج، والمزيد من إستقرار بيئة العمل، والأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار، مثمناً التعاون مع منظمة العمل الدولية في العديد من المشروعات، خاصة مشروع " العمل الأفضل"، والذي خرج حتى الأن بنتائج حقيقية ملموسة وكان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ويمكن البناء عليها في المستقبل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "ifc"، بعنوان "معايير العمل والممارسات الدولية الجيدة في إدارة العمل ".

وأوضح عبد العاطي، أن وزارة العمل حرصت على المزيد من التعاون مع منظمة العمل الدولية، وأوضحت أن ثقافة الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ الحوار الإجتماعي بين ثلاثية العمل من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، مثمنة كافة أوجه العمل المُشترك مع منظمة العمل الدولية للمزيد من ترسيخ ثلك الثقافة.

ومن جانبه، قال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، شيخ عمر سيلا، أننا نساهم في توفير وظائف جيدة في الأسواق في تحسين المعيشة بالمجتمعات، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، إلى جانب الحد من الفقر، موضحا أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على دعم خلق فرص العمل مع الحرص على حماية حقوق العمال وفقًا لقانون العمل المحلي والمعايير البيئية والاجتماعية.

من ناحيته، ثمن إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التي بدأت منذ عام 2007 بهدف تحسين ظروف العمل في قطاع الملابس الجاهزة من خلال برنامج العمل الأفضل.

وأضاف أننا نسعى إلى توحيد الجهود لتشجيع الاستثمارات في قطاعات أخرى لتعزيز ظروف عمل أفضل وخلق فرص عمل لائقة في مصر، حيث أن منظمة العمل الدولية تتكاتف مع وزارة العمل لتعزيز أنظمة التفتيش الوطنية للعمل والسلامة والصحة المهنية لضمان تطبيق أفضل وموحد لتشريعات العمل الوطنية.

ودعا أوشلان جميع المشاركين إلى الانضمام إلى "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية"، وهي مبادرة المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو بهدف تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتعزيز العدالة الاجتماعية على الصعيد العالمي وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علماً بأنه انضم أكثر من 200 شريك حتى الآن، بما في ذلك الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني من جميع الدول.



