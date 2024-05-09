بوتين يشيد بدور الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مواجهة العقوبات الغربية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو كأداة فعالة ضد العقوبات الغربية.

وقال بوتين الأربعاء في القمة السنوية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي عقدت في موسكو: "لقد أظهر الاتحاد الأوراسي فعاليته في مواجهة التحديات الجديدة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بسياسة العقوبات التي تفرضها بعض الدول وتفكيك العديد من دعائم التجارة الدولية".

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ، الذي تأسس قبل 10 سنوات ، أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغزستان إلى جانب روسيا.

وأضاف بوتين أن السوق المشتركة والقرارات المشتركة لحماية الاستثمارات ساعدت الأعضاء على التكيف مع الظروف الجديدة.

ومن المقرر أن ينمو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشكل أكبر في المستقبل ، حسب قول الرئيس الروسي ، مضيفا أن الدول الأعضاء قد أذنت بالتالي ببدء مفاوضات مع منغوليا بشأن منطقة تجارة حرة.

وتحاول موسكو منذ سنوات ضم أعضاء جدد إلى الاتحاد من أجل دفع عمليات التكامل إلى الأمام في المنطقة الواقعة بين أوروبا وآسيا وتشكيل قوة بثقل الاتحاد الأوروبي.

وحتى الآن ، العملية بطيئة. وتتمتع دولتان فقط، هما كوبا وأوزبكستان، بصفة مراقب.