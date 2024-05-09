مجهول يلقي قنبلة روائح كريهة خلال ظهور وزير المالية الألماني في معرض تجاري

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فجّر شخص مجهول قنبلة تحتوي على روائح كريهة خلال ظهور وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في المعرض التجاري الرقمي لمهرجان "أو إم آر" في مدينة هامبورج الأربعاء.

وانتشرت رائحة كريهة في غضون دقائق عبر القاعة الكبيرة التي تتسع لحوالي سبعة آلاف شخص.

وقالت متحدثة باسم "أو إم آر" في هامبورج إن خدمة طبية فحصت القنبلة وخلصت إلى أنها غير ضارة بالصحة.

وتم تهوية القاعة على الفور بعد ذلك ولم يكن من الضروري استدعاء رجال الإطفاء.

وقالت المتحدثة إنه لم يتم التعرف على مرتكب تلك الواقعة بعد. ولم يكن لدى المنظمين أي معلومات أخرى في البداية.

وتوافد حوالي 67 ألف شخص على معرض التجارة الرقمية يومي الثلاثاء والأربعاء.