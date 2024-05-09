إصابة 11 شخصا بسبب انحراف طائرة بوينج 737 عن المدرج عند إقلاعها في مطار داكار

قالت وزارة النقل السنغالية، إن 11 شخصا أُصيبوا عندما انحرفت طائرة من طراز بوينج 737 مستأجرة من جانب الخطوط الجوية السنغالية عن المدرج أثناء إقلاعها في مطار داكار الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وذكرت الوزارة، أن أحد الطيارين من بين المصابين. وقالت الشركة المشغلة للمطار إن أربعة من بين المصابين الـ11 أصيبوا بجروح خطيرة.

وأفادت تقارير بأن الطائرة كانت في طريقها إلى باماكو، عاصمة مالي، وعلى متنها 79 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

وأمرت الوزارة بفتح تحقيق في ملابسات الحادث. وتم إغلاق المطار لعدة ساعات قبل استئناف رحلات الطيران.